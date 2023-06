Bắt ông trùm ngoại quốc điều hành website cho vay "siêu nặng lãi"

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam Aigars Plivčs (38 tuổi, quốc tịch Latvia, cư trú phường An Phú, TP Thủ Đức), để điều tra hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nghi phạm này đứng sau các website cho vay nặng lãi tamo.vn và findo.vn, bị công an phát hiện hồi tháng 4.

Ông trùm Aigars Plivčs tại trụ sở công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, 2 trang web này do tập đoàn Sun Finace (trụ sở tại Latvia) thiết lập, thông qua 3 pháp nhân là Công ty Sofi Solutions, Digital Credit và Fincap VN để hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam.

Đây là các trang web cho vay tài chính tiêu dùng điện tử, được lập trình sẵn. Khách hàng đăng nhập vào trang web điền thông tin như: họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, số CMND/CCCD, số tài khoản… sau đó hệ thống tự động giải quyết cho vay mà không cần làm việc trực tiếp với bất cứ nhân viên nào.

Sau khi vay thành công, tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký. Lúc này, hệ thống tự động thành lập 3 hợp đồng điện tử gồm Hợp đồng cho vay cầm đồ và Hợp đồng cầm cố tài sản với Công ty Digital Credit/ Công ty Fincap, hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Sofi Solutions.

Tất cả hợp đồng này được lưu giữ trên hệ thống. Khách hàng có thể xem thông tin khoản vay của mình bằng cách đăng nhập trang web tamo.vn, findo.vn hoặc thông qua ứng dụng "tamo", "findo" trên điện thoại.

Trước đó, công an đã khám xét nơi ở của Trần Dũng, Trưởng phòng Vận hành Công ty TNHH Sofi Solutions (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, Aigars Plivčs khai nhận là nhân viên Tập đoàn Sun Finance có trụ sở chính tại Latvia, quản lý điều hành mọi hoạt động cho vay qua 2 trang web trên.

Aigars Plivčs là Giám đốc điều hành mọi hoạt động như cho vay, thu hồi nợ, quản lý chi phí, nhân sự thông qua các trưởng phòng, trưởng bộ phận của 3 Công ty. Aigars Plivčs có 2% cổ phần trong Công ty Sofi Solutions.

Người này thừa nhận cả 3 công ty đều hoạt động chung, cùng tham gia cho vay qua 2 trang web tamo.vn, findo.vn. Trong đó, Công ty Sofi Solutions đóng vai trò đơn vị tư vấn, Công ty Digital Credit/Fincap VN là đơn vị cho vay tiêu dùng dù chưa được cấp phép.

Ngoài ra, Aigars Plivčs còn thuê người đứng tên đại diện pháp luật để thành lập 3 Công ty: Công ty TNHH Sofi Solutions, Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit, Công ty TNHH Fincap VN. Aigars Plivčs chỉ đạo các công ty này thực hiện hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Lãi suất cho vay của các công ty này thấp nhất là 401,5%/1 năm; cao nhất là 1.379,7%/1 năm, gấp 20-68 lần mức lãi suất cao nhất cho phép theo quy định của Bộ luật Dân sự. Tổng số tiền thu lợi bất chính mà Cơ quan CSĐT Công an quận 10 đã chứng minh được qua làm việc với 29 người vay tiền là hơn 780 triệu đồng.

Như Dân trí đã đưa tin, hôm 28/5, Công an TPHCM đã khởi tố 9 bị can về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Các bị can bị khởi tố là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm, Kế toán trưởng thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions.

Theo điều tra, các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng. Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua hai trang web, 3 công ty đã giải ngân cho hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.000 tỷ đồng.