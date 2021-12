Bắt "ông trùm" đường dây bán lẻ các loại ma túy ở Bình Thuận

Dân trí Một đường dây chuyên lấy các loại ma túy từ TPHCM về Bình Thuận bán cho con nghiện, do "ông trùm" Trần Trung Đông cầm đầu đã bị công an triệt phá sau 4 tháng lập chuyên án đấu tranh.

Bắt "ông trùm" bán lẻ các loại ma túy ở Bình Thuận.

Ngày 20/12, Công an huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) đã hoàn tất chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, bắt đối tượng cầm đầu Trần Trung Đông (27 tuổi, ngụ xã Đức Tín) cùng đồng bọn.

Giữa năm 2021, Công an huyện Đức Linh phá nhiều tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy nhưng tệ nạn này chưa giảm đáng kể. Qua công tác nắm bắt địa bàn, trinh sát phát hiện Trần Trung Đông chuyên lấy ma túy các loại từ TPHCM về phân lẻ bán cho con nghiện.

Từ tài liệu trinh sát thu thập, tháng 7 vừa qua, lực lượng công an xác lập chuyên án do Thượng tá Hoàng Văn Thuần, Phó Trưởng Công an huyện làm Trưởng Ban để đấu tranh.

Đối tượng Trần Trung Đông (Ảnh: A.X).

Sau 4 tháng theo dõi, lần theo dấu vết đối tượng, Ban chuyên án xác định được Trần Trung Đông thuê trọ tại căn nhà cấp 4 trên đường Hai Bà Trưng (khu phố 2, thị trấn Đức Tài) làm điểm phân chia và cất giấu ma túy. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm, vị trí giao nhận ma túy và số điện thoại.

Nơi ở của nhóm này luôn lắp đặt, sử dụng các thiết bị giám sát hiện đại để cảnh giác công an và người lạ ra vào khu vực.

Xác định thời cơ phá án đã "chín muồi", chiều 16/12, trinh sát đồng loạt ập vào căn nhà trên khống chế "ông trùm" ngay thời điểm đang bán ma túy cho con nghiện.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 9 bịch ni lông nghi chứa ma túy, 63 viên nén, nhiều dụng cụ "chơi" ma túy, roi điện, 2 dao tự chế…

Tang vật liên quan đến vụ án (Ảnh: A.X).

Theo Ban chuyên án, Đông là "con nghiện" ma túy, từng có 2 tiền án về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Khi mãn hạn tù, đối tượng về địa phương và móc nối với một bạn tù (hiện ở TPHCM) để lấy ma túy từ TPHCM về bán.

Việc mua bán ngụy trang như hàng hóa thông thường, ma túy được gửi xe khách từ TPHCM về Đức Linh (Bình Thuận), trong đó ghi tên người nhận là V. và số điện thoại của Đông. Phương thức giao nhận ma túy thường xuyên thay đổi, không cố định, trung bình 3-4 ngày nhận hàng một lần.

Sau khi nhận ma túy, Trần Trung Đông tiến hành phân chia nhỏ, bán lại cho các con nghiện để lấy tiền tiêu xài.

Đây là chiến công của lực lượng Công an huyện Đức Linh trong những ngày đầu ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Trung Kiên