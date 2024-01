Bắt nhóm tự xưng cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính rồi cướp xe

Chiều 10/1, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đơn vị này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Thạch Hoài Biển (25 tuổi), Dương Lonh (34 tuổi), Lý Thái Nguyên (23 tuổi) và Thạch Thị Si Vôl (24 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giả danh cảnh sát hình sự cướp tài sản người đi đường.

Rạng sáng 22/12/2023, anh N.T.D. (22 tuổi, quê Trà Vinh) lái xe máy trên đường tỉnh 830, hướng huyện Đức Hòa về huyện Bến Lức.

Vừa đến khu vực ấp 1, xã Lương Bình (huyện Bến Lức), anh D. bị 4 nam nữ đi trên 2 xe máy áp sát, xưng là cảnh sát hình sự yêu cầu kiểm tra hành chính.

Nhóm giả danh cảnh sát hình sự bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Lúc này, anh D. định lấy điện thoại ra gọi cho bạn thì bị một người trong nhóm giật điện thoại và khống chế. Nhóm này buộc nạn nhân ngồi giữa xe để chở về trụ sở làm việc.

Khi đến đoạn qua Khu công nghiệp Tân Đức, thuộc ấp 3, xã Hựu Thạnh (huyện Đức Hòa), anh D. bị nhóm tự xưng cảnh sát đẩy xuống đường rồi cướp xe máy.

Tiếp nhận trình báo từ nạn nhân, Công an huyện Bến Lức đã vào cuộc điều tra. Khoảng 2h ngày 1/1, Công an huyện Bến Lức phối hợp Công an huyện Bình Chánh ập vào phòng trọ tại ấp 5, xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) bắt giữ Biển, Lonh. Sau đó, cảnh sát tiếp tục bắt giữ Nguyên, Vôl.

4 xe máy được nhóm giả danh hình sự dùng làm phương tiện gây án (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra, công an bắt thêm Lâm Huỳnh Tuấn (36 tuổi), Sơn Kết Smây (31 tuổi, cùng ngụ Sóc Trăng) cùng giả danh cảnh sát hình sự cướp xe máy của anh D.T.T.K. (20 tuổi, quê Bạc Liêu).

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai đã gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản tại khu vực giáp ranh giữa TPHCM và Long An bằng cách giả danh cảnh sát hình sự.