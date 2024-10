Bắt nhóm đối tượng vận chuyển pháo lậu, động vật hoang dã

Ngày 27/10, Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (pháo lậu).

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Linh (SN 1993), Nguyễn Cảnh Công (SN 1976), cùng trú tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, và Nguyễn Vĩnh Nghệ (SN 1983) trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ.

Các đối tượng cùng tang vật chuyên án được Công an Nghệ An thu giữ (Ảnh: Văn Hậu).

Theo điều tra, Nguyễn Cảnh Công được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây này. Công từng làm nghề lái xe ở Lào và đã thiết lập một đường dây mua pháo nổ tại Lào với giá rẻ, sau đó vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời.

Để qua mặt lực lượng chức năng, Công đã hợp tác với Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Vĩnh Nghệ, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để vận chuyển pháo nổ về nhà các đối tượng cất giấu.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Nghĩa Đàn đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng và phương tiện để đấu tranh.

Lực lượng chức năng thu giữ 33 cá thể khỉ đông lạnh trên xe của các đối tượng (Ảnh: Văn Hậu).

Công an huyện Nghĩa Đàn và Công an huyện Anh Sơn đã phối hợp với Công an huyện Tân Kỳ và phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An phá chuyên án, bắt giữ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Cảnh Công và Nguyễn Vĩnh Nghệ về hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo lậu, thu giữ 1,5 tạ pháo hoa nổ.

Trong quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng còn phát hiện trên 2 ô tô của các đối tượng có 3 cá thể khỉ đông lạnh.