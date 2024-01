Bắt nguyên Phó giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở Hà Giang

Ngày 20/1, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an huyện Xín Mần đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Hoàng Ngọc Lĩnh (SN 1986, ở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang), nguyên Phó giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Xín Mần.

Hoàng Ngọc Lĩnh thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Hà Giang).

Đồng thời, Công an huyện Xín Mần cũng tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mai Thị Viên (SN 1987, ở huyện Xín Mần), là nhân viên Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Xín Mần.

Trước đó ngày 10/11/2023, Công an huyện Xín Mần đã ra quyết định khởi tố điều tra vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra năm 2018 tại thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình thực hiện công vụ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Xín Mần, Hoàng Ngọc Lĩnh cùng nhân viên là Ly Văn Phúc (đã khởi tố, bắt tạm giam tháng 11/2023) và Mai Thị Viên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nông nghiệp ở thị trấn Cốc Pài không đúng đối tượng, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra.