Bắt người phụ nữ kéo nữ sinh lớp 6 lên xe đưa đi bất thường

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Bích Hằng (SN 1990, trú TP Tuy Hòa, Phú Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Thị Bích Hằng (Ảnh: Công an cung cấp).

Phạm Thị Bích Hằng được xác định là người phụ nữ bịt mặt vào trường học ở huyện Tây Hòa, mượn điện thoại của nữ học sinh lớp 6 tên N., sau đó kéo cháu N. lên xe chở đi bất thường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài nên Hằng nảy sinh ý định đi đến khu vực các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tây Hòa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các học sinh.

Vào sáng 13/7, Hằng đã đến khu vực trường THCS Huỳnh Thúc Kháng thuộc xã Hòa Phong và dụ dỗ chở cháu N (SN 2011) đi lòng vòng nhiều nơi hòng lừa chiếm đoạt điện thoại.

Đối tượng Hằng chở N. đi lòng vòng hòng chiếm đoạt điện thoại của nữ sinh lớp 6 (Ảnh: H.L.).

Tuy nhiên đối tượng nhận thấy không lừa được cháu N. nên đã bỏ đi. Cháu N. sau đó được gia đình tìm thấy tại cổng chợ Phú Thứ.

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 9/5, Hằng đi xe máy đến khu vực cổng trường THCS Phạm Đình Quy (xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa), thấy cháu A. (SN 2007, trú xã Hòa Tân Tây) đang sử dụng điện thoại di động nên tiếp cận làm quen để chiếm đoạt điện thoại.

Hằng nói với A.: "Cháu cho cô mượn điện thoại để lên Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa chụp ảnh giấy bảo hiểm cho con cô". Tin lời Hằng, cháu A. lên xe để Hằng chở đến Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa.

Khi đến nơi, Hằng mượn điện thoại di động và bảo A. đứng đợi ngoài cổng, Hằng đi xe máy vào bên trong Trung tâm Y tế huyện để tìm cách tẩu thoát nhưng không có đường ra.

Sau đó Hằng quay lại nói với A. lên xe để Hằng chở đến Công an thị trấn Phú Thứ (huyện Tây Hòa) giúp chụp hình giấy tờ. Khi đến cổng chào khu phố Mỹ Lệ Tây, thị trấn Phú Thứ, Hằng tiếp tục lừa cháu A. xuống xe.

Sau khi lấy được điện thoại, Hằng bỏ trốn, mang điện thoại đi bán được 2 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa đọc các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Bích Hằng (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ra, Hằng còn khai nhận trong thời gian từ tháng 5/2022 đến tháng 7/2022, Hằng đã thực hiện một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác trên địa bàn huyện Tây Hòa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an đề nghị ai là bị hại của Phạm Thị Bích Hằng liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Hòa qua số điện thoại 0257.3578.888 để được hướng dẫn, giải quyết.