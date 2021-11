Bất ngờ hoãn phiên xử cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô

Dân trí Nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa nên Hội đồng xét xử quyết định thay đổi lịch xét xử vụ án xảy ra tại trường Đại học Đông Đô sang ngày 23/12 tới đây.

Theo kế hoạch, từ sáng nay, 26/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả. Tuy nhiên, do nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa nên HĐXX quyết định thay đổi lịch xét xử vụ án này sang ngày 23/12 tới.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày. HĐXX gồm 3 người, do thẩm phán Phạm Năng Thành làm chủ tọa.

Ba kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.

Mười bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ trường ĐH Đông Đô bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội "Giả mạo trong công tác".

Các bị cáo gồm: Dương Văn Hòa (cựu Hiệu trưởng), Trần Kim Oanh (cựu Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục), Lê Ngọc Hà (cựu Phó Hiệu trưởng), Trần Ngọc Quang (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo và quản lý sinh viên), Nguyễn Thị Huệ (cựu Trưởng Phòng Tài chính, kế toán), Phạm Vân Thùy, Lê Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Thái, Lê Thị Lương, Ngô Quang Hiển.

Có tổng số 24 luật sư đăng ký bào chữa cho 10 bị cáo. Để chuẩn bị cho phiên xử, Tòa Hà Nội cũng đã triệu tập 30 người liên quan và 200 người làm chứng đến phiên tòa.

Truy nã kẻ chủ mưu

Theo cáo trạng, quá trình tuyển sinh đào tạo của trường ĐH Đông Đô, bị can Trần Khắc Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị trường ĐH Đông Đô) thấy một số cá nhân có nhu cầu lấy văn bằng 2 ngôn ngữ Anh văn để sử dụng làm nghiên cứu sinh, học thạc sỹ, thi tuyển công chức, thi nâng ngạch.

Từ đó, ông Hùng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐQT, chỉ đạo Ban Giám hiệu, Viện Đào tạo và các đơn vị liên quan làm, cấp văn bằng 2 giả của hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh cho những người có nhu cầu.

Viện Kiểm sát xác định, từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019, ông Hùng và đồng phạm đã làm, cấp bằng, giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính số tiền hơn 7,1 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra làm rõ 210 trường hợp được cấp văn bằng, giấy chứng nhận giả và việc sử dụng bằng giả để kiến nghị xử lý theo quy định; 221 trường hợp khác được cấp văn bằng giả xác định được họ tên, tuổi người nhưng không xác định được nơi cư trú, đơn vị công tác.

Cơ quan tố tụng xác định, trường ĐH Đông Đô chưa làm thủ tục đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh, đào tạo bằng đại học thứ hai. Tuy nhiên, từ năm 2015-2017, Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã thông báo chỉ tiêu tuyển sinh văn bằng 2 hệ chính quy cho trường này.

Năm 2018, Đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra nhưng không phát hiện việc trường ĐH Đông Đô chưa được phép đào tạo văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh.

Cáo trạng cho rằng, việc làm của các đơn vị, cá nhân nêu trên đã vi phạm Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo cấp bằng đại học thứ hai và thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra.

Trước những sai phạm này, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã có Công văn kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, xử lý nghiêm đối với các cá nhân có trách nhiệm theo quy định của pháp luật và chỉ đạo khắc phục.

Đối với bị can Trần Khắc Hùng, cơ quan điều tra xác định, ông Hùng là người có vai trò chủ mưu, khởi xướng, tổ chức chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội. Do bị can Trần Khắc Hùng đã bỏ trốn, đến nay việc truy nã chưa có kết quả nên Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Phúc Lâm