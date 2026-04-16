Bắt nghi phạm vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng tại Phú Quốc

Ngày 16/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Nhật Trường (48 tuổi, trú tại xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ) để điều tra về tội Giết người.

Vụ án xảy ra tại phòng trọ tại khu phố Suối Mây, xã Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn T. (59 tuổi, trú tại xã Châu Phú, tỉnh An Giang).

Trước đó ngày 4/4, thi thể ông T. được tìm thấy trong phòng trọ khoá kín với hơn 30 vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Đối tượng Trần Nhật Trường và hung khí gây án (Ảnh: Công an cung cấp).

Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, Công an tỉnh An Giang đã lập chuyên án truy vết, bắt khẩn cấp đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Trần Nhật Trường là nghi phạm của vụ án.

Chiều 14/4, khi đối tượng đang di chuyển đến khu vực huyện Châu Thành (An Giang) thì bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Làm việc với công an, Trường thừa nhận trong lúc ăn nhậu đã xảy ra mâu thuẫn với ông T.. Trong cơn nóng giận, đối tượng dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Trường xóa sạch dấu vết tại hiện trường, mang theo hung khí vứt dọc đường rồi liên tục di chuyển qua nhiều địa phương nhằm lẩn trốn sự truy quét của cơ quan chức năng.