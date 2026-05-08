Thiếu nữ ra đầu thú sau khi bị truy nã tội Giết người ở Tây Ninh

Ngày 7/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an xã Châu Thành tiếp nhận Lê Ngọc Tường Vy (SN 2008, ngụ ấp Tam Hạp, xã Châu Thành) đến đầu thú theo quyết định truy nã về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h ngày 23/11/2024, Vy cùng 13 người khác tụ tập tại khu vực ngã ba sân banh Thanh Điền để chặn đánh anh P.Q.D. do mâu thuẫn từ trước với một số người trong nhóm.

Lê Ngọc Tường Vy đã đến công an đầu thú (Ảnh: T.N.).

Khi phát hiện anh D. đi đến khu vực bến phà Thốt Nốt, cả nhóm lao vào đánh khiến nạn nhân bị thương nặng.

Gây án xong, nhóm này rời khỏi hiện trường. Qua điều tra, công an lần lượt bắt giữ các nghi phạm liên quan để phục vụ điều tra, riêng Vy bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố bị can đối với Vy, chuyển tội danh từ Cố ý gây thương tích sang Giết người. Đến ngày 2/5, công an ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Vy về tội Giết người.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian lẩn trốn, Vy được gia đình và lực lượng công an vận động ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ngày 6/5, Vy đến Công an xã Châu Thành đầu thú. Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, người bị truy nã ra đầu thú sẽ được xem xét là tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan công an kêu gọi các đối tượng đang bị truy nã sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng.