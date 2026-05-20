Danh tính 3 nạn nhân bị sát hại vì mâu thuẫn tình ái ở Tây Ninh

Ngày 20/5, Công an xã Hậu Thạnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ án mạng khiến 3 người tử vong xảy ra tại ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh.

Các nạn nhân được xác định gồm: Bà H.T.Đ. (70 tuổi), bà M.T.T.T. (41 tuổi, con gái bà Đ.) và anh N.G.B. (22 tuổi, con bà T., cùng ngụ địa phương). Nghi phạm được xác định là Nguyễn Cao Bằng (SN 1983, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh).

Nguyễn Cao Bằng được xác định là nghi phạm (Ảnh: M.H.).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 19/5, người dân ở ấp Huỳnh Thơ nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ một căn nhà trên địa bàn.

Khi chạy đến kiểm tra, người dân phát hiện bà Đ. và bà T. tử vong trước hiên nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Anh B. trong tình trạng nguy kịch, người bê bết máu.

Người dân nhanh chóng đưa anh B. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định do Bằng có quan hệ tình cảm với bà T. và giữa hai người phát sinh mâu thuẫn.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: M.H.).

Sau khi uống rượu, nghi phạm tìm đến nhà người tình rồi xảy ra cự cãi. Bằng bị cho là đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà T. và mẹ ruột tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, nghi phạm tiếp tục tấn công anh B. khiến nạn nhân bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu, anh B. không qua khỏi. Được biết, nạn nhân vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ lại hung khí rồi bỏ trốn. Công an tỉnh Tây Ninh đã khám nghiệm hiện trường, đồng thời tổ chức truy bắt nghi phạm.