Bắt lỗi không mũ bảo hiểm, CSGT phát hiện nhóm chuyên trộm dây cáp điện

Ngày 8/6, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp triệt phá thành công một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp dây cáp điện trên địa bàn.

Trước đó vào ngày 7/6, tổ công tác công tác gồm Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Ninh Bình đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (thuộc địa bàn tổ 3, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình).

Tại đây, tổ công tác phát hiện 4 nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành áp sát, dừng xe để kiểm tra hành chính.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Quá trình kiểm tra, các đối tượng khai tên là Phạm Sỹ Minh Khôi (SN 2008), Nguyễn Xuân Đạt (SN 2007), Phạm Tuấn Phong (SN 2008) và Nguyễn Hữu Nam (SN 2008), cùng trú xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe máy của các đối tượng đang chở khoảng 30kg dây đồng đã bị bóc tách, cháy đen.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai số dây đồng trên đốt từ số dây cáp điện đã trộm cắp tại khu đô thị Thanh Hà, xã Liêm Hà vào rạng sáng cùng ngày và đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, 4 đối tượng khai nhận ngoài gây ra vụ trộm cắp ngày 7/6, nhóm này còn cùng 2 đối tượng khác thực hiện 6 vụ trộm cắp dây cáp điện khác tại địa bàn khu đô thị Thanh Hà, xã Liêm Hà. Sau khi cắt trộm dây cáp điện, các đối tượng đốt lớp vỏ bên ngoài để lấy lõi đồng đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Theo cảnh sát, bước đầu xác định tổng số tiền các đối tượng thu lợi từ việc bán dây đồng trộm cắp được khoảng hơn 60 triệu đồng.

Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.