Khởi tố đối tượng chuyên trộm cắp tiền công đức

Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Sơn (SN 1990), trú xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh về hành vi Trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Sơn (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận tin báo về việc tại một số cơ sở thờ tự, tôn giáo tại các xã Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Đồng… bị kẻ gian đột nhập lấy tiền trong các hòm công đức.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với lực lượng công an cơ sở tiến hành điều tra, bắt giữ đối tượng gây án là Đỗ Văn Sơn.

Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ vật chứng là công cụ, phương tiện, trang phục đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản cùng số tiền trên 57 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Sơn khai nhận do không có việc làm ổn định lại cần tiền để tiêu xài cá nhân nên đã trộm tiền công đức tại các cơ sở thờ tự, tôn giáo.