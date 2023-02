Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng "chơi ma túy" trong quán karaoke hoạt động chui

Cụ thể, vào lúc 1h30 ngày 21/2, Công an TP Cẩm Phả tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Sunny tại tổ 5, khu 12, phường Mông Dương (TP Cẩm Phả), phát hiện hơn 10 khách đang hát và nhảy tại 3 phòng VIP 1, VIP 2, VIP 3.

Theo cảnh sát, tại phòng VIP 2, VIP 3 mở nhạc với công suất lớn và các đối tượng trong phòng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng Biên, Cường, Huấn, Hưng và Dụng từ trái qua phải (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra làm rõ, Công an TP Cẩm Phả đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Nguyễn Văn Dụng (35 tuổi, ở Thái Bình); Nguyễn Đình Hưng (32 tuổi, ở Quảng Ninh) và Đậu Văn Biên (30 tuổi, ở Nghệ An) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Văn Huấn (29 tuổi, ở Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Kim Cường (20 tuổi, ở Hải Phòng), là nhân viên quản lý điều hành quán karaoke Sunny - về hành vi giúp sức cho các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP Cẩm Phả đang tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng khác có liên quan.

Theo cơ quan công an, vào tháng 12/2022, Công an TP Cẩm Phả đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn do không đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên quán karaoke Sunny vẫn hoạt động chui.