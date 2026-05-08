Lời khai của cha dượng nhiều lần đánh đập con riêng của vợ hờ ở TPHCM

Ngày 8/5, Công an phường Dĩ An đang củng cố hồ sơ để xử lý Bùi Trung Quốc (34 tuổi, quê Đồng Tháp) về hành vi đánh đập con riêng của người tình.

Công an lấy lời khai Bùi Trung Quốc (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua điều tra ban đầu, Quốc và bà L.T.K.L (50 tuổi) chung sống với nhau như vợ chồng tại căn nhà ở khu phố Đông Chiêu (phường Dĩ An). Trong nhà còn có T.G.T. (14 tuổi, quê An Giang, là con riêng của bà L.). Quốc khai nhận nhiều lần say xỉn về đánh đập bà L. và T..

Lần gần nhất là khoảng 14h30 ngày 4/5, Quốc đi làm về thì thấy T. đang ngủ trên chiếc nệm đặt ở phòng khách. Quốc lớn tiếng chửi T. vì trưa cùng ngày T. tan trường nhưng không về nhà.

T. giải thích sau khi thi xong đã ghé nhà bạn chơi. Quốc lao đến dùng tay đánh liên tiếp vào đầu và mặt của T..

Sau khi bị cha dượng đánh, T. gọi điện kể lại cho mẹ. Bà L. đã trích xuất hình ảnh từ camera, sau đó gửi video cho gia đình chồng cũ (là cha của T.).

Bức xúc việc T. nhiều lần bị Quốc bạo hành, những người thân của em đã đăng video lên mạng xã hội để tố giác.

Quốc đánh em T. vào chiều 4/5 (Ảnh: Cắt từ camera).

Như Dân trí đã thông tin, Tối 6/5, người dùng mạng xã hội lan truyền bài viết có nội dung: “Đối tượng này là cha dượng, đã nhiều lần bạo hành em tôi, nhưng lần này quá sức chịu đựng, mong mọi người chia sẻ để công an vào cuộc. Địa chỉ hẻm 132, đường Trần Thị Dương, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương”.

Kèm với bài đăng là clip được trích xuất từ camera ghi lại cảnh một thiếu niên đang nằm trên nệm thì bị một người đàn ông đánh tới tấp vào đầu.

Ngay trong đêm, Công an phường Dĩ An đã đến địa chỉ nói trên để xác minh, mời người liên quan lên làm việc.