Bắt kẻ giết người ở Bến Tre bỏ trốn về Long An điều trị vết thương

Ngày 18/1, Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ nghi phạm giết người khi đang điều trị vết thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Hiền bị thương ở tay trong lúc xô xát với ông K. (Ảnh: N.M.).

Theo công an, khoảng 16h ngày 17/1, Đặng Minh Hiền (21 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An) xảy ra mâu thuẫn với ông L.M.K. (37 tuổi), ở xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Trong lúc xô xát, Hiền cầm dao đâm ông K. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Hiền bỏ trốn về Long An với một số vết thương trên cơ thể.

Công an tỉnh Bến Tre và Công an tỉnh Long An đã phối hợp bắt giữ Hiền khi nghi phạm điều trị vết thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Nghi phạm được Công an tỉnh Bến Tre di lý về nơi gây án để điều tra hành vi phạm tội.