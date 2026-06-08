Bắt kẻ đột nhập quán ăn, trộm xe máy và điện thoại ở TPHCM

Ngày 8/6, Công an phường An Đông đang tạm giữ Nguyễn Minh Đức (SN 2001, ngụ TP Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Minh Đức (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 4/6, anh Huỳnh Trương Thành (SN 2000, ngụ xã Củ Chi) đến Công an phường An Đông trình báo về việc quán ăn trên đường An Dương Vương bị trộm đột nhập, lấy chiếc điện thoại và xe máy hiệu Honda Vision.

Ban Chỉ huy Công an phường An Đông chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn. Qua đó, đơn vị phát hiện nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Nguyễn Minh Đức và tiến hành bắt giữ khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn về quê.

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Đức đã bán chiếc xe chiếc xe tang vật cho một người phụ nữ tại vòng xoay Kim Hằng, Phường Tân Hiệp (tỉnh Bình Dương cũ).

Đến chiều 4/6, Công an phường An Đông phối hợp Công an phường Tân Hiệp phát hiện bà Phạm Ngọc Dung (SN 1986, ngụ phường Tân Sơn) khi người này đang lái xe Vision trên địa bàn phường Tân Hiệp.

Bước đầu, Dung thừa nhận mua chiếc xe trên của Nguyễn Minh Đức với giá 7 triệu đồng.