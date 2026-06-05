Đi ô tô, xông vào nhà dân bắt trộm chó ở TPHCM

Ngày 5/6, Công an xã Phước Thành điều tra, truy xét nhóm đối tượng thực hiện hành vi bắt trộm chó trên địa bàn.

Băng nhóm đi ô tô, xông vào nhà dân bắt trộm chó (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, lúc 23h36 ngày 4/6, một ô tô chạy trên đường DH 507. Khi đi ngang qua nhà của anh H.C.H., các đối tượng phát hiện trong sân có một số con chó đang nằm, cổng nhà mở.

Sau đó, chiếc ô tô lùi lại trước nhà anh H.. Một người ngồi ở hàng ghế sau bước xuống, chạy vào sân rồi dùng súng tự chế bắn một con chó đang nằm trong hiên. Đối tượng nhanh chóng nhặt con chó, quay trở lại xe và cùng đồng bọn rời khỏi hiện trường.

Anh H. cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, các thành viên trong gia đình vẫn đang ngồi nói chuyện ở phía sau nhà, đèn điện vẫn sáng nên chưa khóa cổng.

Theo anh H., ngoài trường hợp của gia đình mình, một số hộ dân trong khu vực cũng phản ánh bị mất chó.

Trong khi đó, chị H.N. cho biết, vào 23h31 cùng ngày, chiếc ô tô nói trên cũng tiếp cận nhà chị với ý định bắt trộm chó, nhưng không thành.