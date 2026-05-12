Công an truy tìm kẻ trộm xe của người giao hàng ở Đồng Nai

Ngày 12/5, Công an phường Long Bình trích xuất hình ảnh từ camera an ninh trong khu vực để điều tra vụ nhân viên giao hàng bị trộm xe và hàng hóa.

Sáng cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại sự việc nhân viên giao hàng trong lúc đỗ xe bên đường để vào giao hàng cho khách tại khu vực ga Hòa Bình, phường Long Bình (thành phố Đồng Nai), thì bị một người đàn ông trộm xe và hàng hóa.

Hình ảnh người đàn ông trộm xe máy và hàng hóa của nhân viên giao hàng (Ảnh: CTV).

Clip nhận được nhiều phản hồi bức xúc của cộng đồng mạng trước hành vi của kẻ trộm.

"Giữa ban ngày, nhiều người qua lại mà kẻ trộm hành động ngang nhiên, mong cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ, trả lại xe và hàng hóa cho nhân viên giao hàng", một người bình luận.

Công an phường Long Bình cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của anh V.M.T. (nhân viên giao hàng) về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy mang biển kiểm soát 60F2-835.64 cùng nhiều hàng hóa của khách vào sáng cùng ngày. Công an đang truy tìm kẻ trộm.