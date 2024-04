Bắt kẻ đâm chết bạn nhậu sau 2 giờ gây án

Hơn 4h ngày 10/4, Công an thị xã Bến Cát tiếp nhận thông tin của người dân có vụ giết người xảy ra tại bãi đất trống thuộc khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi.

Lê Thanh Hải thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an thị xã Bến Cát).

Nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, Lãnh đạo Công an thị xã Bến Cát chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương và công an các xã, phường tổ chức lập tổ chốt chặn các tuyến đường quanh khu vực xảy ra vụ án.

Các tổ điều tra đã dùng các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc kẻ khả nghi.

Sau 2 giờ gây án và lẩn trốn, Công an thị xã đã bắt được Lê Thanh Hải (SN 1988, quê Thanh Hóa) khi đang lẩn trốn tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu nên dùng dao đâm anh P.T.C. tử vong.