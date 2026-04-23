Bắt tạm giam đối tượng sát hại người yêu cũ cùng bạn trai tại Phú Quốc

Ngày 23/4, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt tạm giam Trương Quốc Đạt (19 tuổi, trú tại phường Châu Đốc) để điều tra về tội Giết người.

Đây là thủ phạm gây ra vụ án nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại khu vực xã Dương Tơ vào giữa tháng 4, gây bức xúc dư luận trên địa bàn.

Theo công an, Trương Quốc Đạt và chị T.T.P.Th. (21 tuổi, trú tại xã An Phú, tỉnh An Giang) từng có 6 tháng sống và làm việc cùng nhau tại đặc khu Phú Quốc.

Đối tượng Trương Quốc Đạt (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến đầu tháng 4 năm nay, Đạt phát hiện bạn gái có tình cảm với anh D.Tr. (21 tuổi, trú tại xã Hòn Đất). Sau khi chị Th. đề nghị chia tay, Đạt ghen tuông nên nảy sinh ý định trả thù.

Tối 16/4, Đạt mang theo dao, điều khiển xe máy rảo quanh khu vực Bãi Vòng để tìm gặp chị Th. giải quyết mâu thuẫn.

Thời điểm 19h ngày 19/4, tại khu vực vòng xoay số 10 (khu phố Suối Mây, xã Dương Tơ), phát hiện anh Tr. đang chở chị Th. trên đường, Đạt lập tức quay xe đuổi theo.

Khi áp sát được xe của đối phương, Đạt dùng dao chém trúng mặt anh Tr. khiến cả 2 ngã xuống đường. Trong lúc anh Tr. hoảng loạn tháo chạy, Đạt dùng dao tấn công chị Th. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục truy sát đến khi anh Tr. vấp ngã, Đạt đâm nạn nhân tới chết. Sau khi gây án, Đạt điều khiển xe máy về phòng trọ tại khu phố 9, phường Dương Đông và bị công an bắt giữ.