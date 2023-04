Bắt kẻ chặn xe máy, kẹp cổ người phụ nữ để cướp tài sản trong đêm

Ngày 26/4, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) thông tin, đơn vị vừa bắt giữ Võ Tấn Lợi (SN 1991, ngụ thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) - kẻ đã ra tay cướp tài sản của người đi đường trên địa bàn xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng.

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 16/4, bà T.T.K.H. đi xe máy từ Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng về nhà. Khi bà H. chạy xe máy đến đoạn đường đất đỏ thuộc ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa bất ngờ bị 1 thanh niên điều khiển xe máy không rõ biển số áp sát, chặn đầu xe.

Võ Tấn Lợi thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an huyện Dầu Tiếng).

Sau đó, đối tượng dùng tay kẹp cổ, vật bà H. ngã xuống đất. Bà H. tri hô, tuy nhiên đối tượng đã nhanh chóng lấy túi xách của nạn nhân, bên trong có 2 triệu đồng, 1 điện thoại di động rồi bỏ chạy.

Công an huyện Dầu Tiếng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Quá trình điều tra, công an phát hiện Võ Tấn Lợi là nghi can.

Ngày 25/4, công an xác định Lợi đang ở nhà nên đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lợi.

Tại đây, công an đã thu giữ được các vật chứng liên quan đến vụ cướp. Tại cơ quan công an, Lợi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.