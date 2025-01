Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Tính (SN 1987), trú tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo nguồn tin, từ đầu năm 2024, Nguyễn Đức Tính cầm đầu một đường dây làm giả hàng nghìn giấy tờ, tài liệu như bằng đại học, chứng chỉ, thẻ nhà báo, giấy đăng kiểm, căn cước công dân và nhiều loại tài liệu khác. Những tài liệu giả này được bán cho khách hàng trên toàn quốc với giá 3-5 triệu đồng.

3 đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Hồ Hưng).

Công an thị xã Thái Hòa đã phát hiện đường dây này hoạt động tinh vi và có tổ chức chặt chẽ. Các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để quảng bá dịch vụ làm giả giấy tờ và thu hút cộng tác viên trên cả nước, tạo thành một hệ thống rộng lớn.

Ngày 15/12/2024, Công an thị xã Thái Hòa đã triển khai 10 tổ công tác tham gia phá án. Một tổ công tác trực tiếp vào thành phố Biên Hòa để bắt giữ Nguyễn Đức Tính tại nơi tạm trú thuộc khu tái định cư Long Hưng, thành phố Biên Hòa.

Công an làm việc với đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Tính (Ảnh: Hồ Hưng).

Khám xét nơi ở của Tính, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm tài liệu giả và các thiết bị phục vụ sản xuất giấy tờ giả như máy tính, máy in màu, máy ép, phôi bằng và chứng chỉ.

Trong quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan là Hoàng Thanh Tuyền (SN 1996, trú tại tỉnh Nam Định) và Nguyễn Tuấn Thông (SN 1997, trú tại tỉnh Gia Lai).