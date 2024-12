Bắt giữ nhóm đối tượng bày tiệc ma túy ở quán karaoke

Ngày 29/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an các quận, huyện của địa phương này đã phá 1 ổ nhóm, bắt giữ 12 đối tượng liên quan tội phạm về ma túy.

Cụ thể, ngày 26/12, tại địa bàn quận Ngô Quyền, công an quận này đã triệt xóa ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy, bắt 3 đối tượng.

Các đối tượng gồm: Trần Mạnh Tuấn (35 tuổi, ở quận Ngô Quyền), Lê Thanh Bảo (30 tuổi, ở Hồng Bàng), Đoàn Thành Trung (44 tuổi, ở huyện Cát Hải) và thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Hai trong 4 đối tượng bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiếp theo, ngày 27/12, tại quận Lê Chân, công an quận này đã triệt xóa ổ nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt 2 đối tượng, gồm: Lò Văn Hiệu (31 tuổi, ở tỉnh Điện Biên), Vàng Văn Tư (26 tuổi, ở tỉnh Điện Biên) và công an thu giữ 0,38gam heroin.

Hai đối tượng bị bắt giữ trong các chuyên án ma túy của Công an Hải Phòng (Ảnh: Công an cung cấp).

Cũng theo Công an Hải Phòng, mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện An Dương, Công an huyện Kiến Thụy đã phá 4 vụ tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy, bắt 8 đối tượng.

8 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Huyền (23 tuổi, ở huyện Tiên Lãng), Vũ Công Hiếu (25 tuổi, ở huyện Vĩnh Bảo), đã mua bán 1,31gam ketamin, 2,4gam MDMA.

Lương Trường Giang (21 tuổi, ở huyện Vĩnh Bảo) đã mua bán 1,5gam ketamin, 0,77gam MDMA; Lò Văn Binh (19 tuổi) và Lò Văn Khang (19 tuổi), cùng ở Sơn La, đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, tại quán karaoke 86, ở xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy), Công an huyện Kiến Thụy đã bắt giữ Nguyễn Phú Tùng (31 tuổi, ở huyện Kiến Thụy) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng án tại quán karaoke nói trên, công an bắt giữ thêm các đối tượng Nguyễn Đình Trung (34 tuổi, ở huyện Kiến Thụy) và Phan Thị Tuyết Kha (31 tuổi, ở Văn Giang, Hưng Yên), và thu giữ 4,72gam ketamin, 3,95gam MDMA.