Bắt giữ người vận chuyển ma túy ở biên giới Campuchia

Ngày 16/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Trịnh Quốc Huy (30 tuổi, quê Ninh Thuận) vận chuyển 4kg ma túy tại khu vực biên giới Campuchia.

Huy bị lực lượng biên phòng bắt giữ (Ảnh: N.A.).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h40 ngày 12/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp với Đoàn 3 - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tuần tra tại khu vực cột mốc 187, thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

Bộ đội phát hiện nam thanh niên lái xe máy mang biển số 77L2-254.87 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra, và phát hiện Huy cất giấu 5 túi nylon chứa 4kg ma túy.

Huy khai vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người quen ở Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, với giá 5 triệu đồng. Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đang phối hợp với Công an tỉnh Long An tạm giữ hình sự Huy để mở rộng điều tra.