Bắt nữ quái chuyên bán ma túy cho con nghiện vùng quê

Ngày 14/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Hồ Thị Lệ Huyền (30 tuổi, ngụ huyện Cái Bè) để làm rõ về các hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hồ Thị Lệ Huyền tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Trước đó ngày 10/9, trên tuyến đường thuộc ấp Hòa Phú, xã Hòa Khánh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Cái Bè và Công an xã Hòa Khánh bắt quả tang Hồ Thị Lệ Huyền đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một gói nilon chứa ma túy.

Tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng tại căn nhà thuê thuộc ấp Hòa Phú, xã Hòa Khánh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3 gói nilon bên trong chứa ma túy, 51 ống thủy tinh dạng phễu, 1 cân tiểu ly, 1 dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều tang vật khác dùng để phân chia, mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại nhà đối tượng (Ảnh: CTV).

Qua điều tra ban đầu, Hồ Thị Lệ Huyền khai nhận bản thân sử dụng ma túy và có mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 10/9, khi đang điều khiển mô tô đi bán ma túy thì bị công an bắt giữ.

Vụ việc tiếp tục được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra, xử lý. Đồng thời, cơ quan chức năng đang lập hồ sơ, xử lý thêm 3 đối tượng liên quan.