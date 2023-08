Bắt giữ một quân nhân đào ngũ

Ngày 8/8, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ quân nhân Vàng A Vừ (20 tuổi, ở xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo), để làm rõ hành vi trốn khỏi trường quân sự.

Theo cảnh sát, quân nhân Vàng A Vừ học tập tại Trường Quân sự Quân khu 2 (ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), tuy nhiên tới ngày 5/7, Vừ đã trốn khỏi doanh trại.

Vàng A Vừ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi Vừ mất tích, đơn vị và gia đình đã phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm, đến ngày 14/7, lực lượng chức năng phát hiện Vừ xuất hiện tại khu vực xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Cảnh sát sau đó đã mời Vừ vào trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ cán bộ Trường Quân sự Quân khu 2 đến nhận người, Vừ đã lợi dụng sơ hở rồi tiếp tục bỏ trốn ra TP Hà Nội.

Đến 21h ngày 7/8, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Công an phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện, bắt giữ Vàng A Vừ khi Vừ đang lẩn trốn tại một khu đô thị ở phường Tây Mỗ.

Cơ quan chức năng đã thông báo cho Trường Quân sự Quân khu 2 đến nhận quân nhân đào ngũ Vàng A Vừ theo quy định.

Theo khoản 1 Điều 402 Bộ luật Hình sự, đào ngũ là hành vi người nào rời bỏ hàng ngũ quân đội nhằm trốn tránh nghĩa vụ trong thời chiến, hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, hiện nay trong thời bình, cụm từ "đào ngũ" cũng được sử dụng để chỉ những đối tượng rời bỏ đơn vị hoặc không trở lại đơn vị quân đội mà mình đang được phân công đào tạo, rèn luyện với mục đích trốn tránh nghĩa vụ.