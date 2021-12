Bắt giữ lượng ma túy "khủng" sau vài giờ ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết

Dân trí Ngày 17/12, tin từ Công an Cà Mau cho biết vừa bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy trái phép với số lượng "khủng" trên địa bàn tỉnh này.

Thông tin ban đầu, tối 15/12, qua trinh sát trên địa bàn xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, lực lượng Công an TP Cà Mau phát hiện một xe ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Tiền Giang do tài xế tên S. điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt quả tang Lưu Phước Hùng (38 tuổi, ngụ TPHCM) đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu được có khoảng 1,15 kg ma túy đá, 2 viên thuốc lắc, cùng một số tang vật khác.

Số ma túy công an thu giữ được (Ảnh: Hoàng Giang).

Đối tượng Lưu Phước Hùng khai nhận số tang vật trên là ma túy, đang trên đường đi giao hàng thì bị công an kiểm tra và bắt quả tang.

Đây là một trong những vụ ma túy mà Công an Cà Mau bắt được có số lượng "khủng" trên địa bàn, chỉ sau vài giờ Giám đốc Công an tỉnh này phát động cao điểm ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ trước, trong và sau Tết 2022.

Nhật Linh Đan