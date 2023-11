Bắt giữ đối tượng trộm cắp ô tô sau 4 giờ gây án

Ngày 8/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng CSHS Công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an huyện Gia Viễn truy bắt được đối tượng trộm cắp ô tô sau 4 giờ gây án.

Đối tượng Dương Thành Huân bị bắt sau 4 tiếng trộm cắp ô tô (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 6/11, chị Đ.T.T. (SN 1990, trú thành phố Ninh Bình) điều khiển ô tô BKS 35A-277.xx (trị giá khoảng 500 triệu đồng) đến đỗ trước cửa hàng tạp hóa ở xã Gia Lập, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) để vào mua hàng.

Trong khi xuống mua hàng, chị T. tắt máy nhưng không mang theo chìa khóa mà để lại trên xe. Lúc quay ra phát hiện chiếc xe bị kẻ gian trộm cắp.

Nhận tin báo, Phòng CSHS, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an huyện Gia Viễn khẩn trương truy bắt đối tượng trộm cắp ô tô.

Sau 4 giờ truy tìm, công an phát hiện, bắt giữ thủ phạm trộm cắp chiếc ô tô của chị T. tại địa bàn xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, đối tượng Huân khai, trộm cắp chiếc ô tô mang đi bán để lấy tiền tiêu thụ (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Dương Thành Huân (SN 1989, trú quận 10, TP HCM). Do không có tiền tiêu sài nên Huân bỏ nhà đi lang thang khắp nơi. Khi đến địa điểm trên phát hiện thấy chị T. sơ hở nên đã ra tay trộm cắp, sau đó định mang xe ra tỉnh Quảng Ninh tiêu thụ.

Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.