Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy và súng quân dụng ở Quảng Ninh

Ngày 31/7, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, sáng 24/7, tổ công tác Công an phường Mạo Khê kiểm tra hành chính tại nhà số 25A, tổ 4, khu Vĩnh Quang, phường Mạo Khê (Quảng Ninh), do Trịnh Ngọc Anh (SN 1993) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Trịnh Ngọc Anh có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, kết quả test nhanh dương tính.

Khám xét nơi ở, tổ công tác thu giữ một hộp màu đen trong phòng ngủ của Trịnh Ngọc Anh, bên trong có một khẩu súng dạng côn xoay, 19 viên đạn và 6 vỏ đạn.

Đối tượng Trịnh Ngọc Anh dương tính với chất ma tuý và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng (Ảnh: Công an cung cấp).

Khai nhận với cơ quan điều tra, Trịnh Ngọc Anh cho biết đã mua khẩu súng và 25 viên đạn từ một người lạ qua mạng xã hội Facebook với giá 5 triệu đồng vào đầu tháng 3. Sau khi nhận được hàng, đối tượng đã bắn thử 6 viên và cất giấu trong phòng ngủ.

Ngoài ra, Trịnh Ngọc Anh cũng khai ngày 22/7 đã sang phường An Dương, TP Hải Phòng để mua ma túy với giá 300.000 đồng mang về sử dụng tại nhà.

Trịnh Ngọc Anh từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND thị xã Đông Triều tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù vào năm 2022 và từng đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Trịnh Ngọc Anh để điều tra mở rộng hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.