Phạt người bình luận xúc phạm cán bộ liên quan dự án Khu đô thị Olympic

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Đại Thanh vừa xử phạt 7,5 triệu đồng đối với anh Đ.M.C. (38 tuổi, ở xã Đại Thanh) về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Theo cơ quan chức năng, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Đại Thanh phát hiện một tài khoản Facebook có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến việc tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic của UBND xã Đại Thanh.

Quá trình xác minh, công an xác định chủ tài khoản Facebook “Đ.C” là anh Đ.M.C..

Làm việc với lực lượng chức năng, anh C. khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân với một số cán bộ thôn, nên khi thấy hình ảnh những người này tham gia chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được đăng tải trên fanpage “Đại Thanh Đất và Người”, anh đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận với mục đích xúc phạm những người có mâu thuẫn với mình, không nhằm chống phá chính quyền hoặc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Sau khi được phân tích, giải thích, anh C. đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, tự nguyện gỡ bỏ nội dung đã đăng tải và cam kết không tái phạm.