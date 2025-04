Bắt giữ 22 đối tượng đi xe máy cầm hung khí đuổi nhau trên đường

Ngày 1/4, Công an tỉnh Thái Bình cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ 22 đối tượng trong độ tuổi từ 15 đến 19, trú tại các huyện Kiến Xương, Đông Hưng, Hưng Hà và TP Thái Bình về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cảnh sát, đêm 22 rạng sáng 23/3, nhận được tin báo về việc một số nhóm thanh thiếu niên đuổi nhau trên đường, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với các hành vi manh động, liều lĩnh trên địa bàn TP Thái Bình, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các tổ công tác ngăn chặn, bắt giữ 3 nhóm với 22 đối tượng.

Những thanh, thiếu niên trong 3 nhóm đối tượng mang hung khí đuổi nhau trên đường ở TP Thái Bình (Ảnh: Công an Thái Bình).

Cảnh sát cho biết, các đối tượng trên đã có hành vi đi xe máy kẹp 2, kẹp 3 với tốc độ nhanh, không đội mũ bảo hiểm, đánh võng, bấm còi, dàn hàng ngang, nhiều đối tượng cầm gạch, gậy tre, dao phóng lợn rượt đuổi nhau trên đường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 18 bị can về tội gây rối trật tự công cộng, tạm giam 7 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 11 bị can.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo người dân tích cực phối hợp với nhà trường và các tổ chức đoàn thể tăng cường quản lý, giáo dục con em để các cháu nhận thức pháp luật đúng đắn, không tụ tập, rủ rê lôi kéo nhau tham gia các băng, ổ nhóm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Bất kỳ người dân nào phát hiện các nguồn tin về tội phạm cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp ngăn chặn kịp thời và điều tra xử lý đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.