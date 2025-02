Bắt giam gã đàn ông kéo lê "vợ hờ" trong đêm giao thừa dẫn tới tử vong

Sáng 8/2, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Mai Văn Thành (SN 1981, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, Thành và chị N.T.H. (SN 1981) sống chung với nhau như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Mai Văn Thành (Ảnh: Viện kiểm sát cung cấp).

Khoảng 23h30 ngày 28/1 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ), tại nhà riêng của mình, do mâu thuẫn nên Thành dùng tay tát một cái vào mặt của chị H..

Do lo sợ, người phụ nữ bỏ chạy ra ngoài và ngã xuống đường. Thấy vậy, Thành nắm chân chị H. kéo lê trên mặt đường bê tông.

Nạn nhân bị tổn thương đốt sống cổ, đứt động mạch, sau đó tụ máu não và tử vong.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc tiếp tục điều tra.