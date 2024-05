Trước đó, ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Pơloong Năm (SN 2005, trú xã Axan, huyện Tây Giang, Quảng Nam) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, xảy ra tại xã Axan, huyện Tây Giang.

Công an huyện Tây Giang quyết định khởi tố đối tượng Pơloong Bưu về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Ảnh: Công an huyện Tây Giang).

Theo Công an huyện Tây Giang, trong quá trình điều tra, nắm tình hình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang nhận định ngoài bị can Pơloong Năm đã bị khởi tố, có nhiều tình tiết nghi vấn còn đối tượng khác đã thực hiện hành vi phạm tội với người bị hại.

Với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang đã xác định được đối tượng Pơloong Bưu (SN 1995, trú xã Axan, huyện Tây Giang, Quảng Nam) đã nhiều lần dùng vũ lực để thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bị hại, hậu quả làm nạn nhân có thai.

Vụ việc đang được Công an huyện Tây Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.