Bắt giam đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm trên ô tô

Ngày 12/11, Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam Ngô Phụng Tuấn (18 tuổi, ngụ phường An Bình, TP Rạch Giá) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó khuya 23/11, Tuấn một mình điều khiển xe máy trên địa bàn phường An Hòa (TP Rạch Giá) tìm những ô tô quên khóa cửa xe để trộm cắp tài sản.

Đến 0h, khi phát hiện xe của anh Trần Lương Sinh (ở phường An Hòa) đỗ trước nhà không khóa, Tuấn mở cửa lấy trộm chiếc đồng hồ đeo tay trị giá hơn 40 triệu đồng mang về sử dụng.

Bị can Ngô Phụng Tuấn nghe đọc quyết định tạm giam (Ảnh: Văn Vũ).

Nhận được tin báo, Công an phường An Hòa phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Rạch Giá tiến hành truy vết và xác minh Tuấn là nghi can duy nhất của vụ án.

Sau khi bị bắt, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt gần 10 vụ trộm tài sản trong ô tô của người dân trên địa bàn TP Rạch Giá.