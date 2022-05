Bắt Giám đốc CDC Hà Giang

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã thi hành quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc CDC Hà Giang. (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 11/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết - căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang (CDC Hà Giang); khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 bị can là Giám đốc, Trưởng khoa xét nghiệm và Kế toán trưởng CDC Hà Giang vì đã có hành vi nhận hối lộ.

Ba bị can là Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc CDC Hà Giang (sinh năm 1971, trú tại phường Minh Khai, thành phố Hà Giang); Phan Thị Nga, Trưởng khoa xét nghiệm CDC Hà Giang (sinh năm 1971, ở phường Minh Khai, thành phố Hà Giang) và Tô Minh Huệ, Kế toán trưởng CDC Hà Giang (sinh năm 1972, ở phường Minh Khai, thành phố Hà Giang).

"Sáng cùng ngày, cơ quan công an phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc đối với các bị can kể trên. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc", ông Cường nói.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang, các bị can Nguyễn Trần Tuấn, Phan Thị Nga và Tô Minh Huệ đã nhận hối lộ của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Trước đó, từ ngày 10/2 đến ngày 29/3, Thanh tra tỉnh Hà Giang đã tiến hành thanh tra tại 6 đơn vị gồm Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế - Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên, Trung tâm Y tế - Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Yên Minh và Trung tâm Y tế - Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang, phát hiện sai phạm hơn 4,5 tỷ đồng.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 5/5, thanh tra tỉnh Hà Giang cho biết, qua kiểm tra, làm việc với CDC thì có việc nhận tiền và quà là kit tách chiết tay của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á tặng 5.003 kit tách chiết tay, trị giá hơn 210 triệu đồng, đơn vị đã tiếp nhận, nhập kho và xuất sử dụng toàn bộ số kit trên phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Biên bản làm việc ngày 5/4 giữa Đoàn thanh tra và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nêu rõ, ông Nguyễn Trần Tuấn, bà Phan Thị Nga và bà Tô Minh Huệ thừa nhận có nhận tiền mặt của Việt Á với tổng số tiền 770 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên Công an tỉnh Hà Giang đã thu giữ vào ngày 6/4.