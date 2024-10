Bắt giam đại biểu HĐND xã tổ chức cá độ và bán số đề

Ngày 24/10, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án Tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 1.800 tỷ đồng, Công an tỉnh này cùng các lực lượng của Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Minh Tuấn (47 tuổi, ở xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), giám đốc một doanh nghiệp, đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Tuấn (Ảnh: Công an Bến Tre).

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai trong kỳ EURO 2024 đã cùng vợ và nhiều đối tượng khác tổ chức cá độ, ghi số đề với lượng tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc với lượng tiền giao dịch lên đến hơn 1.800 tỷ đồng do Ngô Anh Khoa, Võ Vũ Lam và Nguyễn Minh Thới cầm đầu, các đối tượng này đã bị Công an tỉnh Bến Tre bắt tạm giam hồi đầu tháng 10.

Đường dây đánh bạc này hoạt động từ năm 2023, có hơn 30 đại lý, chủ yếu ở Bến Tre.

Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 17 bị can, triệu tập làm việc với hơn 70 người, thu giữ nhiều tang vật.