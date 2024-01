Bắt giam cựu Trung úy công an giết bạn gái, phi tang xác xuống sông

Ngày 3/1, Công an tỉnh Bến Tre đã bắt tạm giam Ngô Minh Thông (29 tuổi, cựu Trung úy Công an thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) về hành vi giết người.

Công an Bến Tre đọc lệnh bắt tạm giam Ngô Minh Thông (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 29/12/2023, người dân TP Bến Tre phát hiện một thi thể bị nhét trong bao tải dạt vào bờ sông Hàm Luông nên báo công an. Nhận định sự việc có dấu hiệu hình sự, Công an tỉnh Bến Tre đã vào cuộc điều tra.

Sau 3 ngày, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là chị N.T.T.H. (28 tuổi, cán bộ Đoàn Thanh niên ở thị xã Cai Lậy). Thông là bạn trai chị H. trở thành nghi phạm số một của vụ án, bị yêu cầu phối hợp điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Thông khai nhận, do có mâu thuẫn tình cảm với chị H., đêm 27/12/2023, tại TP Mỹ Tho (Tiền Giang), đối tượng đã dùng dây dù siết cổ nạn nhân đến chết. Sau khi gây án, Thông trói thi thể chị H., nhét vào bao tải chở sang Bến Tre rồi ném xuống sông Hàm Luông.

Gia đình chị H. tổ chức tang lễ cho nạn nhân (Ảnh: Nguyễn Cường).

Trước khi bị bắt, Thông mang hàm Trung úy, là cán bộ Công an thị xã Cai Lậy. Khi bị xác định là nghi phạm trong vụ án giết người, Thông bị Công an tỉnh Tiền Giang tước danh hiệu Công an nhân dân.

Cùng ngày 3/1, người nhà của chị H. đang làm tang lễ cho nạn nhân.

Vụ án đang được Công an tỉnh Bến Tre điều tra, làm rõ.