Bắt đối tượng truy nã tại Quảng Ninh sau 26 năm lẩn trốn

Ngày 6/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cách đây 3 ngày, tại khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái (Quảng Ninh), Công an TP Móng Cái phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Văn Lộc sau 26 năm lẩn trốn.

Phạm Văn Lộc bị bắt khi đang lẩn trốn ở địa bàn TP Móng Cái, Quảng Ninh (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Phạm Văn Lộc (59 tuổi, trú tại xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), đối tượng bị truy nã theo lệnh truy nã số 11 ngày 22/1/1998 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Tại cơ quan công an, Phạm Văn Lộc khai nhận, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã lẩn trốn nhiều nơi, khi đến địa bàn TP Móng Cái thì bị phát hiện bắt giữ.

Công an TP Móng Cái tiến hành bàn giao đối tượng Phạm Văn Lộc cho Công an tỉnh Ninh Bình để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.