Ngày 26/3, Đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép để thu lợi bất chính. Đối tượng phạm tội là Xồng Bá Tồng (SN 1999), trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Các đối tượng bị bắt đưa về tại Đồn Biên phòng Tri Lễ (Ảnh: An Bách).

Nguồn tin cho biết, khoảng 3h30 ngày 23/3, trên quốc lộ 16, thuộc địa bàn bản Na Niếng, xã Tri Lễ, lực lượng Đồn Biên phòng Tri Lễ, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quế Phong, Công an xã Tri Lễ phát hiện 10 người mang theo nhiều đồ dùng sinh hoạt có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra phát hiện 8 người có quốc tịch Lào (4 người lớn và 4 trẻ em), không có các loại giấy tờ tùy thân, giấy tờ xuất nhập cảnh.

Đối tượng Tồng bị bắt (Ảnh: An Bách).

Qua điều tra, đối tượng Xồng Bá Tồng là người tổ chức cho các công dân Lào ở lại Việt Nam trái phép để thu lợi bất chính với giá 1,5 triệu đồng/một người lớn. Lực lượng chức năng đã đưa số người này về trụ sở để làm việc.

Sau khi củng cố các thông tin liên quan, Đồn Biên phòng Tri Lễ đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh với các đối tượng có liên quan.