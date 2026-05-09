Bắt đối tượng miệt thị người dân Lạng Sơn, khoe được công an "mời ăn cơm"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Tiến Dũng (SN 1995, trú tại tỉnh Thái Nguyên) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời đơn vị này cũng thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Dần (SN 1986, trú tại xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn). Các lệnh, quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Lạng Sơn phê chuẩn theo quy định.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn khởi tố đối tượng Trần Tiến Dũng (thứ 2 từ phải sang) về tội Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: VKSND khu vực 3 - Lạng Sơn).

Theo tài liệu điều tra, sáng 6/5, do mâu thuẫn cá nhân phát sinh tại khu vực chợ phiên Điềm He, các đối tượng đã xảy ra cãi chửi, xô xát, đánh nhau, tụ tập gây mất an ninh trật tự, làm ách tắc giao thông và ảnh hưởng hoạt động mua bán tại khu vực chợ.

Khi lực lượng công an đến giải quyết, Trần Tiến Dũng không chấp hành yêu cầu làm việc, có thái độ chống đối lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Dần (Ảnh: VKSND khu vực 3 - Lạng Sơn).

Đáng chú ý, sau vụ việc, Dũng đăng tải lên mạng xã hội thông tin cho rằng bản thân được Công an xã Điềm He "chở đi lấy xe, mời ăn cơm". Cơ quan chức năng khẳng định đây là những thông tin hoàn toàn sai sự thật, không đúng bản chất vụ việc.

Theo một số clip đăng tải trên mạng xã hội, thời điểm xảy ra mâu thuẫn Dũng tỏ thái độ trịch thượng, liên tục khoe khoang bản thân là chủ doanh nghiệp, có bằng thạc sĩ, kiến trúc sư cùng các thành tích làm từ thiện.

Đồng thời, Dũng dùng lời lẽ miệt thị, coi người dân địa phương "thuộc dạng người dân tộc" khiến đông người có mặt tại chợ bức xúc.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.