Công an truy bắt đối tượng giết người tại quán ăn đêm

Đối tượng Tạ Đăng Cường.

Ngày 9/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vào khoảng 22h ngày 8/5, tại quán ăn đêm của chị Ngô Thị H. ở xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam xảy ra xô xát đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên ngồi ăn ở 2 bàn khác nhau.

Một nhóm gồm Tạ Đăng Cường (sinh năm 1994, trú tại xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh), Vi Văn Nam (sinh năm 1993) và Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1996) - cùng trú tại huyện Lục Nam.

Nhóm còn lại gồm: Vũ Văn H. (sinh năm 1993) và 3 người nam cùng trú tại huyện Lục Nam; một người nữ trú huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Quá trình đánh nhau, Cường dùng dao đâm 2 nhát vào ngực và bụng của anh H. làm anh này bị thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lục Nam rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, đến khoảng gần 1h sáng 9/5 thì tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam đã phối hợp với Viện KSND huyện Lục Nam, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật.

Sau khi gây án, đối tượng Cường đã bỏ trốn.

Để phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thông báo, đề nghị quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm, khi phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng Tạ Đăng Cường cần thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp bắt giữ. Cơ quan công an đảm bảo giữ bí mật thông tin, an toàn cho người cung cấp.

Mọi thông tin tố giác tội phạm người dân cung cấp trực tiếp cho Đại úy Nguyễn Tiến Hiển - Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự qua số điện thoại 0913.868.345.