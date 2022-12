Bắt đối tượng lừa bán đồng hồ hiệu rởm chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Ngày 16/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, công an tỉnh vừa bắt giữ Ngô Thanh Việt (39 trú TP Rạch Giá, Kiên Giang), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, anh Đ.Đ.H. (trú TP Ninh Bình, Ninh Bình) có đơn tố giác tội phạm gửi Công an tỉnh Ninh Bình về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt 58 triệu đồng do đặt tiền mua đồng hồ hàng hiệu qua mạng xã hội.

Đối tượng Ngô Thanh Việt tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Tiến hành điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an tỉnh Ninh Bình xác định Ngô Thanh Việt là nghi phạm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền, nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Việt thừa nhận đã sử dụng facebook cá nhân rao bán các loại đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, nhưng khi người mua gửi tiền đặt cọc thì Việt cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân.

Ngoài anh H. ở Ninh Bình bị lừa 58 triệu đồng, Việt đã thực hiện hành vi lừa đảo với 23 người khác ở nhiều tỉnh, thành, chiếm đoạt tổng số tiền gần 2 tỉ đồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ.