Bắt đối tượng khai thác vàng trái phép khiến một người tử vong

Ngày 10/1, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Đoàn Quang Huy (SN 1982, quê Thái Nguyên) về hành vi Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Theo cảnh sát, đây là kết quả điều tra vụ án Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên được phát hiện ngày 19/8/2023 tại xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang.

Cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Quang Huy (Ảnh: Công an Hà Giang).

Trước đó, ngày 28/9/2023, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Văn Cảnh (quê Thái Nguyên).

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, cảnh sát xác định, cuối tháng 7/2023, Huy bàn bạc với Cảnh thuê người về khai thác vàng tại điểm mỏ thuộc Công ty Cổ phần đầu tư và khai thác khoáng sản Mê Linh.

Mặc dù biết rõ điểm mỏ trên đang bị dừng hoạt động, Huy và Cảnh vẫn tổ chức thuê người khai thác. Quá trình khai thác, một công nhân bị rơi xuống giếng trong hầm lò dẫn đến tử vong.

Cảnh sát xác định, hành vi của Huy đã đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.