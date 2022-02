Bắt đối tượng đâm trọng thương nhiều người, lên núi trốn truy nã

Ngày 10/2, Công an huyện Thoại Sơn cho biết, lực lượng điều tra tổng hợp Công an huyện vừa bắt giữ Dương Văn Hậu (21 tuổi, trú tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Theo kết quả điều tra, khoảng 21h40 ngày 23/7/2021, Lâm Văn Bốn (24 tuổi) và Nu Tánh Linh (16 tuổi, cùng trú tại thị trấn Óc Eo) ngồi nói chuyện trong quán cà phê thuộc ấp Tân Đông. Lúc đó, Dương Văn Hậu điều khiển xe mô tô chở vợ là Dương Thị Thắm đến nói chuyện thì giữa Thắm và Linh xảy ra mâu thuẫn.

Đối tượng Dương Văn Hậu tại cơ quan công an (Ảnh: Tiến Tầm).

Thắm cầm cây dao tự chế dài khoảng 60cm chém vào lưng Linh một cái nhưng không gây thương tích. Lúc này, Hậu đi lại giật cây dao trên tay Thắm đang cầm rồi chém nhiều nhát vào người Linh khiến Linh gục tại chỗ. Hậu cùng vợ lên xe bỏ đi.

Còn Linh được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời. Ngày 27/7, Linh xuất viện với tỷ lệ thương tích được xác định là 26%.

Trước đó, chiều ngày 5/7/2021, thấy vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với bà Liêu Thị Hồng Phượng (47 tuổi, trú tại địa phương) Dương Văn Hậu cũng đã dùng dao Thái Lan lao vào đâm bà Phượng thương tích 5%. Ông Lâm Văn Ngân (chồng bà Phượng) chạy ra can ngăn cũng bị Hậu đâm thương tích 1%.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, do Hậu đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 5/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn ra quyết định truy nã đối với Hậu về tội "Cố ý gây thương tích".