Bắt đối tượng cho vay lãi suất "cắt cổ" ở Quảng Ninh

Ngày 24/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí vừa bắt giữ Trần Công Đức (tức Đức "In", 36 tuổi, người địa phương) để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trần Công Đức tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, thời gian qua một số người dân trên địa bàn TP Uông Bí và các vùng lân cận có nhu cầu vay tiền để chi tiêu, làm ăn đã liên hệ với Trần Công Đức để được thỏa thuận, thống nhất về số tiền cho vay, lãi suất và kỳ đóng lãi thời gian một tháng.

Sau đó, Đức đưa tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng cho người vay.

Tháng lãi đầu tiên Đức sẽ trừ trực tiếp vào khoản vay khi chuyển cho người vay. Nếu người vay chậm trả lãi 1-2 ngày, Đức sẽ gọi điện, nhắn tin nhắc, hăm dọa và đe dọa.

Đến thời điểm bị bắt, Đức đã cho nhiều người vay từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, với lãi suất 3.000 đến 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương với mức lãi suất 144%/năm, gấp nhiều lần so với lãi suất cao nhất theo quy định tại Bộ luật dân sự).