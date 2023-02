Bắt Chủ tịch và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Tối 21/2, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đang điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 5/2017 đến hết tháng 12/2022, Công ty Khoáng sản Bắc Giang (do ông Dương Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, làm người đại diện pháp luật) cùng với Công ty TNHH MTV Xuân An (do bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật) đã khai thác than tại mỏ than Bố Hạ vượt trữ lượng được cấp, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước.

Ngày 21/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" xảy ra tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với: Dương Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang;

Hà Văn Hòe, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang;

Phạm Thanh Thạch, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang Bắc Giang;

Nguyễn Văn Thảo, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An;

Các bị can: Dương Văn Dũng, Hà Văn Hòe (Ảnh: Bộ Công an).

Các bị can: Phạm Thanh Thạch, Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Thị Hồng Thắm (Ảnh: Bộ Công an).

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với: Nguyễn Thị Hồng Thắm, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An.

Các bị can trên đều bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", quy định tại Khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng vụ án, thu hồi triệt để tài sản nhà nước.