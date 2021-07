Bất chấp lệnh giãn cách, chủ quán vẫn tổ chức cho khách ăn nhậu

Dân trí Ngày 19/7, tin từ Công an phường 2 (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một quán cho khách ăn nhậu giữa mùa dịch Covid-19.

Một số khách ăn nhậu tại quán (Ảnh: Công an cung cấp).

Tối 18/7, Công an phường 2 phối hợp Công an TP Sóc Trăng kiểm tra quán ăn uống Tân Phan trên đường Trương Công Định (phường 2, TP Sóc Trăng), do bà Phạm Thị Kim Ngân (SN 1986) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chủ quán đang phục vụ cho 13 khách ăn uống (3 bàn). Ngay lập tức, công an đã lập biên bản vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 đối với chủ quán và tạm giữ giấy phép kinh doanh.

Trước đó, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh bắt đầu từ 0h ngày 18/7. Tỉnh Sóc Trăng tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, bắt đầu từ 0h ngày 19/7.

Vụ việc đang được Công an phường 2 tiến hành làm rõ, xử lý theo quy định.

Cao Xuân Lương