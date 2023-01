Bắt "chân rết" trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam

Ngày 30/1, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn đã thực hiện lệnh bắt với Nguyễn Đức Thành (34 tuổi, trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn) về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Nguyễn Đức Thành được xác định có vai trò là đại lý cấp 2 cho hệ thống Game bài đổi thưởng và kinh doanh thương mại trên internet với tên gọi Rik Vip (sau này đổi tên thành Tip.Club).

Hệ thống này liên quan đến đường dây đánh bạc có mức độ sát phạt lớn trong giai đoạn 2 vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng bọn phạm tội "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Tổ chức đánh bạc", "Mua bán trái phép hóa đơn", "Rửa tiền", "Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số địa phương khác.

Công an làm việc với đối tượng Thành - "chân rết" trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam (Ảnh: NT).

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2017, Nguyễn Đức Thành làm đại lý cấp 2 của hệ thống game bài rikvip đã mua, bán "rik" với đại lý cấp 1 là 950 lần với tổng số trên 19,6 tỷ rik (tương đương số tiền hơn 16,3 tỷ đồng).

Đại lý của Thành cũng mua bán "rik" với tài khoản thường (người chơi) tổng số 3.761 lần cho nhiều đối tượng đánh bạc. Tổng doanh số của hoạt động này được xác định là trên 73,7 tỷ rik (tương đương 61,2 tỷ đồng).

Như vậy, tổng số lần giao dịch là 4.701 lần, tổng số tiền giao dịch mua bán rik là trên 93,4 tỷ rik (tương đương 77,5 tỷ đồng). Trong đó, ước tính số tiền Nguyễn Đức Thành được hưởng lợi là trên 612 triệu đồng.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra thu thập được và tính chất của vụ án, ngoài đối tượng Nguyễn Đức Thành, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn còn phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng điều đối với 144 người khác có liên quan.

Giai đoạn một của vụ án, cơ quan chức năng xác định, dưới sự bao che của ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, nay là A05), Bộ Công an, đường dây đánh bạc trực tuyến RikVip và Tip.Club do Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch CNC) và Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch VTC Online) tổ chức đã phát triển hàng nghìn đại lý, thu hút hơn 43 triệu tài khoản. Hai năm vận hành, đường dây có doanh thu bất chính hơn 10.000 tỷ đồng.

Vụ án này khép lại đầu năm 2019 nhưng việc mở rộng, điều tra giai đoạn hai vẫn tiếp tục cho đến nay. Nhiều đại lý liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ này đã bị công an các địa phương xử lý.