Bát canh đắng bất thường và vụ án ám sát cả gia đình

Trưa 13/4/2020, sau khi đi làm về, bà Triệu Thị Ghến (ở bản Nà Luông, xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) hâm nóng lại thức ăn, trong đó có 2 bát canh, cho cả gia đình ăn. Bữa cơm hôm đó có bà Ghến, ông Triệu Dào Sinh (chồng bà Ghến), Triệu Thị Chiều (SN 2011, con gái ông Sinh), Triệu Văn Hiếu (cháu nội ông Sinh) và Triệu Trần Lương (SN 2012, con trai ông Sinh).

Cả 5 người ngay sau đó gặp hiện tượng lạ: choáng, đau bụng, buồn nôn. Hàng xóm xung quanh lập tức đưa cả gia đình đi cấp cứu nhưng cậu con trai 8 tuổi của ông Sinh đã tử vong khi chưa kịp đến bệnh viện.

Bát canh đắng bất thường

Theo lời khai của gia đình nạn nhân, bữa trưa hôm đó có 2 bát canh, một là canh đậu tương nấu rau cải, còn lại là bát canh mỳ tôm nấu với tía tô. Khi đó, gia đình ông Sinh ăn bát canh đậu tương và thấy có vị đắng. Mọi người bảo nhau không ăn nữa nhưng cháu bé 8 tuổi vẫn tiếp tục ăn và sau đó tử vong.

Ngay lập tức, vụ việc được Công an huyện Na Hang vào cuộc điều tra. Từ thông tin ban đầu, công an huyện cho rằng đây không phải vụ án ngộ độc đơn thuần mà có dấu hiệu hình sự nên báo cáo với Công an tỉnh Tuyên Quang để phối hợp điều tra.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

Nhận định vụ án có tính chất nghiêm trọng, Công an tỉnh Tuyên Quang là đơn vị chủ trì, cùng Công an huyện Na Hang xác lập chuyên án 430G để khám phá vụ án, triển khai các phương án để điều tra, xác minh đối tượng.

Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được thực hiện ngay khi vụ việc được trình báo. Cơ quan chuyên môn đã thu giữ mẫu vật là 2 bát canh trong bữa cơm trưa 13/4 để giám định. Kết quả cho thấy trong canh có một chất kịch độc, thường có trong lá ngón - loại cây nổi tiếng ở vùng cao về sự nguy hiểm ẩn sau vẻ đẹp hoang dại.

Trong ruột của các nạn nhân, lực lượng chuyên môn cũng phát hiện loại chất độc trên. Qua đó, ban chuyên án kết luận 5 nạn nhân đã bị đầu độc bằng lá ngón. Thông tin lan truyền về vụ án khiến bà con vùng núi xã Yên Hoa hoang mang, lo sợ.

Hành trình điều tra đầy thử thách

Những ngày đầu khi vào cuộc điều tra, ban chuyên án gặp nhiều khó khăn, có khi rơi vào bế tắc bởi dấu vết, bằng chứng thu thập được từ hiện trường, lời khai của các nạn nhân cũng như người dân xung quanh gần như bằng 0.

Theo đó, tại hiện trường, cơ quan chuyên môn không tìm ra dấu vết gì bất thường do đối tượng để lại, đồ đạc tại ngôi nhà cũng không bị xáo trộn, mất mát. Thời gian xảy ra vụ việc không có nhân chứng.

Bên cạnh đó, vị trí nơi xảy ra vụ việc cũng có nhiều đặc thù. Nhà ông Sinh nằm sâu trong khu dân cư thưa thớt, đường đi khó khăn, phần lớn là người dân tộc Dao, không biết nói tiếng Kinh, gây khó khăn trong quá trình lấy lời khai.

Đằng sau vẻ đẹp của cây lá ngón là chất kịch độc.

Qua khoanh vùng, cảnh sát xác định nhà ông Sinh nằm gần 6 hộ gia đình có quan hệ họ hàng. Lấy lời khai của những cá nhân này không giúp ban chuyên án mở ra hướng điều tra khi họ đều cho rằng không có mâu thuẫn gì với nhà ông Sinh và cũng không biết ông Sinh có mâu thuẫn, hiềm khích với ai khác.

Ban chuyên án khi đó quyết định mở rộng phạm vi xác minh, rà soát tất cả những người trên địa bàn xã Yên Hoa, kiểm tra những người lạ mặt xuất hiện tại địa phương, khai thác thông tin từ những thành viên trong gia đình nạn nhân. Công tác lấy lời khai được triển khai từ những người già cho đến trẻ nhỏ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với những bằng chứng, dữ liệu thu thập được, ban chuyên án dựng lại được nhân thân của đối tượng gây án. Phán đoán của ban chuyên án khi đó nhận định nghi phạm gây án vì có mâu thuẫn với gia đình ông Sinh. Hướng điều tra lúc này tập trung vào khai thác những hiềm khích liên quan đến ông Sinh và những người thân.

Tín hiệu tích cực đến với ban chuyên án khi ông Sinh thừa nhận ông có một khoản tiền cho người tên Triệu Chòi Phin vay và hiện vẫn chưa thanh toán hết. Lệnh triệu tập Phin lập tức được ký. Thế nhưng, ban chuyên án đã phải đấu tranh với một đối tượng cứng đầu và ngoan cố.

* Kỳ 2: Ám sát cả gia đình 5 người vì khoản nợ 3 triệu đồng