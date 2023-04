Bắt cán bộ công ty nông nghiệp tự ý thu tiền của dân

Ngày 17/4, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Văn Minh (SN 1965, ở huyện Mai Sơn) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Công an tỉnh Sơn La đọc quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Minh (dấu X) (Ảnh: Công an Sơn La).

Theo cảnh sát, từ năm 2015 đến năm 2019, lợi dụng là đội trưởng Công ty TNHH Nông nghiệp Tô Hiệu (Sơn La) phụ trách đội Sông Lô, Trịnh Văn Minh đã tự ý thu tiền chuyển đổi cây trồng từ cây ngắn ngày sang cây lâu năm và chuyển đổi hợp đồng đất giao khoán của nhiều người dân tại tiểu khu 7, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn. Vi phạm này được xác định lặp lại nhiều lần.

Hiện vụ án đang được tiếp tục làm rõ.